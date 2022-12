Aufgefallen in Winterthur – Zwei Esel büxen bei Spaziergang mit Chindsgigärtnern aus Am Donnerstag waren Esel Felix und Tarzan der Villa Zauberhuet im Gutschick-Quartier auf der Scheideggstrasse unterwegs. Ein Video davon kursierte auf Instagram. Fanny Hallauer

Ausschnitt aus dem Video, das auf «szeneishwintiblog» hochgeladen wurde. Quelle: szeneischwinti

Am Donnerstagmittag sind zwei Esel an der Scheideggstrasse im Gutschick-Quartier ausgebüxt. Das zeigt ein Video des Instagram-Kanals «szeneishwintiblog». Eine Autofahrerin filmte, wie ihr zwei Esel auf der Strasse mit nachschleifenden Leinen entgegenrennen. «Wo sind die Besitzer von diesen Eseln?», fragt sie. Dann lacht sie herzhaft, vor allem als die beiden Esel direkt an ihr vorbeigaloppieren.