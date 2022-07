Schwer verletzt – Zwei Fahrradfahrende von Personenwagen angefahren Die Personenwagen haben sich beide Male vom Unfallort entfernt. Die Stadtpolizei Winterthur sucht nach Zeugen.

Foto: Stadtpolizei Winterthur

Am Sonntagabend, kurz vor 23.00 Uhr, meldete sich ein E-Bike-Fahrer bei der Stadtpolizei und gab an, dass er an der Kreuzung Wülflingerstrasse/Tellstrasse von einem Auto angefahren worden sei. Das Fahrzeug ist danach einfach weitergefahren. Das beteiligte Auto, dessen Kontrollschild gemäss Fahrradlenker mit TG 117 begann, verliess die Unfallstelle, ohne sich um den leicht verletzten E-Bike-Fahrer zu kümmern. Laut einer Mitteilung der Stadtpolizei bog der Personenwagen von der Wülflingerstrasse nach rechts in die Tellstrasse ab.

Am Montagnachmittag, kurz nach 14.00 Uhr, wurde am Fallenstettenweg in Reutlingen eine verletzte Fahrradlenkerin aufgefunden und musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Umstände des Unfalles sind nicht klar.

Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, und insbesondere der Lenker oder die Lenkerin des Personenwagens mit dem Kontrollschild beginnend mit TG 117 werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.

ant

