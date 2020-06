Fahrradunfall in Rikon – Zwei Fahrradlenker kollidieren in einer Unterführung in Rikon Am Samstagnachmittag stiessen zwei Fahrradfahrer in einer Unterführung zusammen. Dabei verletzen sich die beiden Lenker mittelschwer. red

In dieser Unterführung kollidierten die beiden Radfahrer aus noch ungeklärten Gründen. Kapo ZH

Am Samstag fuhr kurz nach 12 Uhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Rennrad in Rikon auf dem Radweg in Richtung Winterthur. Auf der Höhe der Neschwilerstrasse führt der Radweg unter der Strasse durch. Zur selben Zeit wie der 58-Jährige befuhr die Unterführung eine 18-jährige Velofahrerin aus der Gegenrichtung, wobei die beiden aus noch nicht geklärten Gründen kollidierten. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Durch den Sturz zogen sich die Fahrradlenker mittelschwere Verletzungen zu und wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gefahren.