Ausgangslage in der Swiss League – Zwei Favoriten, ein Neuling und eine Halle mit Eisproblemen Olten und Visp werden in der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga vorne erwartet, der EHC Winterthur und die Ticino Rockets hinten. Dazwischen ist vieles offen. Urs Kindhauser

Visp (links Melvin Merola) und Olten (Silvan Wyss) gelten als erste Anwärter auf den Meistertitel in der Swiss League. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga steht vor einem schwierigen Jahr. Den zehn Teams fehlt das Geld aus einem TV-Vermarktungsvertrag, weil man keinen abschliessen konnte. Nach Ajoie stieg mit Kloten ein zweiter attraktiver Club in die National League auf, der von oben nicht ersetzt wurde. Das Verhältnis von 14 Mannschaften in der höchsten Schweizer Liga und nur zehn in der Swiss League ist unsinnig. Und schliesslich haben es die National-League-Clubs mit der Ausländerregelung den ambitionierten Teams der Swiss League den Aufstieg nahezu verunmöglicht.