Jubiläum in Winterthur – Zwei Feste und ein Buch zum Jubiläum Vor 100 Jahren wurden Töss, Seen, Wülflingen, Oberwinterthur und Veltheim eingemeindet, jetzt wird gefeiert.

Postkarte zur Eingemeindung: 1922 wurde Winterthur auf einen Schlag doppelt so gross. Foto: Stadt Winterthur

Mit der Eingemeindung der fünf ehemals eigenständigen Dörfer Töss, Wülflingen, Veltheim, Oberwinterthur und Seen wurden 1922 die Grundlagen für das Winterthur gelegt, wie wir es heute kennen. Diesem Wandel geht das städtische Jubiläumsprojekt «Winterthurerstrasse» seit Mai nach. In fünf «Stadtlaboren» dachte das Projektteam mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen über Quartier-Identitäten, Veränderungen und Zukunftswünsche nach. Am Wochenende des 10. und 11. September werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert.

Von Samstagmittag bis Sonntagabend werden an den fünf Standorten unter anderem Filmbeiträge, Audiowalks, Aktivitäten für Kinder, Führungen und Konzerte angeboten. Am Samstagvormittag um 10 Uhr findet zudem eine öffentliche Vernissage im Stadthaus mit musikalischem Rahmenprogramm statt. Alle digitalen Formate stehen auch auf der Projektwebsite winterthurerstrasse.ch bereit, und ein Teil fliesst in die Ausstellung «Stahl&Rauch» des Museums Schaffen ein.

Ein Buch zum Jubiläum

Das 360. Neujahrsblatt kostet 44 Franken und ist ab Freitag in der Stadtbibliothek und im Buchhandel erhältlich. Foto: Stadt Winterthur

Ab Freitag ist das 360. Neujahrsblatt in der Stadtbibliothek erhältlich. Ein Team von Autorinnen um den Historiker Peter Niederhäuser beschreibt im Buch «Geburtsstunde einer Grossstadt» den Wandel von ländlichen Gemeinden in industrielle Dörfer und später geplante Stadtkreise. Verschiedene Beiträge Niederhäusers waren auch in dieser Zeitung schon zu lesen.

Nächste Woche, am Freitag, 16. September, feiert auch das Stadtparlament: «100 Jahre Grosser Gemeinderat» mit 200 geladenen Gästen. Seit dem Zusammenschluss mit den Vororten zählt das Parlament 60 Mitglieder, zuvor waren es 45.

