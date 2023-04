Grosseinsatz in Mönchaltorf – Zwei Frauen mit Stich­verletzungen im Mehr­familienhaus Die beiden Frauen im Alter von 65 und 68 Jahren mussten ins Spital gebracht werden. Weshalb sie verletzt wurden, ist unklar.

Hier kam es am Dienstagmittag zu einem Grosseinsatz der Polizei: Mönchaltorf.

In Mönchaltorf kam es am Dienstagmittag zu einem Grosseinsatz: In einem Mehrfamilienhaus wurden zwei Frauen schwer verletzt aufgefunden.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagnachmittag mitteilte, ging kurz nach 11 Uhr die Meldung einer Nachbarin bei der Einsatzzentrale ein. Demnach konnte eine der beiden Verletzten sich bei ihr bemerkbar machen.

Stichwaffe sichergestellt

Die beiden Frauen im Alter von 65 und 68 Jahren mussten mit schweren Stichverletzungen per Rettungshelikopter und mit einem Ambulanzfahrzeug in Spitäler transportiert werden.

Von der Polizei versiegelt: Die Wohnung, in der die beiden Frauen gefunden wurden. Foto: 20min.ch

Wie es zu den Verletzungen kam, wird nun von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich ermittelt. Die Polizei konnte im Mehrfamilienhaus eine Stichwaffe sicherstellen.

Die Quartierstrasse, in welcher sich die Wohnung mit den beiden schwer verletzten Frauen befindet, musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben einem Grossaufgebot aus Polizei und Rettungskräften musste auch der Tierrettungsdienst aufgeboten werden, um einen Hund in Obhut zu nehmen.

