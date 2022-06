Verkehrsunfall in Wiesendangen – Zwei Frauen nach Crash schwer verletzt Am Mittwochmorgen krachten bei Gundetswil ausserorts zwei Autos ineinander. Eine der Involvierten erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Michael Caplazi

Die Polizei untersucht die Unfallstelle bei Gundetswil. Noch ist unklar, wie es zur Kollision gekommen ist. Kapo Zürich

Passiert ist der Unfall ausserorts auf der Bertschikonerstrasse kurz nach 7 Uhr am Mittwochmorgen. Im Bereich einer Verzweigung seien aus zurzeit ungeklärten Gründen zweie Autos miteinander kollidiert, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Eine 62-jährige Autofahrerin wurde lebensbedrohlich und eine 54-jährige Autofahrerin mittelschwer verletzt. Sie mussten beide mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wegen des Unfalls musste die Bertschikonerstrasse bis etwa um elf Uhr gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Neben der Kantonspolizei standen der Rettungsdienst Winterthur, die Feuerwehr Wiesendangen und die zuständige Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland im Einsatz.