Unglück im Kanton Uri – Zwei Freerider sterben in Lawine Eine Gruppe aus Frankreich geriet in ein Schneebrett am Urner Gemsstock. Zwei Personen verloren ihr Leben.

Ein Sessellift im Urner Skigebiet Gemsstock. Foto: Urs Flüeler (Keystone/Archiv)

Am Gemsstock im Kanton Uri kamen am Dienstag zwei Freerider in einer Lawine ums Leben gekommen. Sie gehörten zu einer vierköpfigen Gruppe aus Frankreich, wie die Urner Kantonspolizei mitteilte.

Die vier Personen befand sich auf der Abfahrt vom Gemsstock, als sich plötzlich und aus ungeklärten Gründen im Bereich Steintäler im Unteralptal ein Schneebrett löste. Drei der vier Personen rutschten mit dem Schneebrett den Hang hinab.

Zwei wurden vollständig verschüttet. Für sie sei jede Hilfe zu spät gekommen, schrieb die Polizei. Die dritte Person wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

SDA/fal