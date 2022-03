Fusionsabstimmung Wila - Turbenthal – Zwei Gemeinden, die ähnlich ticken und sich doch gern streiten Die Tösstaler Gemeinde Wila stimmt bald über eine Fusion mit der Nachbargemeinde Turbenthal ab. Die wichtigsten Hintergründe dazu. Rafael Rohner

Die Töss fliesst zwischen den Dörfern Wila (links) und Turbenthal (rechts) durch. Foto: Madeleine Schoder

Die Fahrt von Wila nach Turbenthal dauert wenige Minuten, nur die Töss trennt die beiden Dörfer optisch voneinander.

Trotz der momentanen Verstimmung entscheidet Wila am 15. Mai an der Urne, ob die Gemeinde mit ihrer grossen Nachbarin fusionieren soll. Der Anstoss dafür kam ursprünglich aus der Wilemer Bevölkerung, in Form einer Initiative. Der Gemeinderat nahm den Ball eher widerwillig auf und liess mit den Schulgemeinden Vor- und Nachteile eines Zusammenschlusses abklären. Ein 72-seitiger Prüfungsbericht zeigt nun auf, was eine Fusion für die Gemeinden Wila und Turbenthal bedeuten würde.