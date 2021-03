Spannung im Unihockey-Playoff – Zwei hauchdünne Entscheidungen In Chur 3:4 nach Verlängerung verloren, in Winterthur nach einem Herzschlagfinale 5:4 gewonnen – die Red Ants sind voll in der Playoff-Viertelfinalserie gegen Piranha Chur drin. Damian Keller

Evelina Garbare (am Ball) half mit, dass die Red Ants die Favoritinnen aus Chur in Oberseen bezwingen konnten. Damian Keller

Als Magdalena Plaskova in der 55. Minute per Backhand glückhaft eine Bogenlampe fabrizierte, die sich zum 5:1 ins Churer Tor senkte, schien die Partie in Oberseen entschieden und der 1:1-Ausgleich in der Best-of-5-Serie Tatsache zu sein.

Ohne Torhüterin und mit dem Dauereinsatz der besten Kräfte machten es die Bündnerinnen aber noch einmal spannend. Im Minutentakt schlug es jetzt plötzlich ein, nachdem der Abwehrverbund der Winterthurerinnen zuvor lange dicht gehalten hatte. Erst nach dem Treffer zum 5:4 war das Schlussfeuerwerk Piranhas abgebrannt, in die Verlängerung retteten sich die Gäste nicht mehr.