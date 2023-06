Junioren-SM im Kunstturnen – Zwei Henggarter erturnen sich fünf Medaillen Luis Brandenberger und Ben Wolfer, zwei Kunstturner des TV Henggart, überzeugen an den

Schweizer Meisterschaften der Junioren in Volketswil Renate Ried

Am Pauschenpferd erreichte Luis Brandenberger die Höchstnote und sicherte sich im Mehrkampf so die Bronzemedaille. Foto: Christian Klingler

Insgesamt 25 Medaillen, davon sieben goldene, gingen an die Zürcher Kunstturner, was über 40 Prozent aller Medaillen bedeutet. Christian Grossniklaus, der Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums in Rümlang, konnte sehr zufrieden sein: «Wir haben in allen Programmen Medaillen geholt. Schön, eine solche Breite in dieser Qualität zu haben», sagte der Winterthurer.

Im Mehrkampf P5 musste Luis Brandenberger am Startgerät des Mehrkampfs damit kämpfen, die Ringe ruhig zu halten. Der 15-Jährige liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erklärte: «Ich wusste ja, dass zu Beginn nicht meine Geräte an der Reihe waren, dass ich es mit dem letzten Gerät Pauschenpferd reissen kann.» Virtuos um sich selbst drehend, wanderte er im Stütz über den Pferdrücken. Als auch der Ausgang über den Handstand gelang, jubelte er. Mit der Höchstnote an diesem Gerät schob er sich im Schlussklassement auf den Bronzeplatz. Am Sonntag im Gerätefinal gewann er Gold an seinem Paradegerät. «Ich fühle es einfach.» So beschreibt er sein Rezept, wie er dieses doch oft «bockende» Pferd meistert.

Ben Wolfer wurde in seinem ersten Jahr im P5 im Mehrkampf Siebter und qualifizierte sich gleich für vier Gerätefinals. Der 14-Jährige durfte sich am Ende drei Medaillen umhängen lassen für Rang 2 am Sprung und je Rang 3 am Barren und Pauschenpferd.

Nach diesem erfolgreichen Wettkampf freuen sich die beiden Kunstturner auf das bevorstehende Zürcher Kantonalturnfest in Dägerlen und hoffen, den Heimvorteil nutzen zu können. Der TV Henggart, ihr Stammverein, ist einer der Trägervereine.

