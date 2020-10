Polizei sucht Zeugen – Zwei junge Männer nach Angriff auf Passanten verhaftet In der Nacht auf Samstag kam es auf der Europaallee zu einem Angriff. Die Täter sind 16 und 19 Jahre alte junge Männer. Die Polizei konnte die beiden verhaften.

Zwei Polizisten eilten dem Passanten zu Hilfe. Symbolbild Kantonspolizei Zürich

Gegen Mitternacht befanden sich mehrere Personen in der Umgebung des Europaplatzes. Ein 19-Jähriger sprach mehrere Passanten an und bat um Zigaretten. Schliesslich versuchte er es bei einem Mann, der sich zusammen mit einem Kollegen beim Europaplatz aufhielt. Kurz darauf kam ein junger Mann dazu. Während dem Gespräch verpasste der dazu gestossene 16-Jährige dem Passanten einen Faustschlag, sodass dieser zu Fall kam. Der 19-Jährige trat daraufhin mehrmals mit den Füssen gegen das am Boden liegende Opfer. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Als zwei Polizisten von Seiten Bahnhof herbeieilten, liessen die Täter vom Passanten ab und ergriffen die Flucht Richtung Lagerstrasse. Sie konnten kurz darauf angehalten und verhaftet werden. Das unbekannte Opfer bestieg in der Zwischenzeit einen Personenwagen oder einTaxi und verliess den Tatort.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, insbesondere der Mann, welcher von den zwei jungen Männern am Europaplatz tätlich angegangen wurde und daraufhin die Örtlichkeit mit einem Personenwagen/Taxi verliess und/oder der Fahrer, welcher das beschriebene Opfer mitgenommen hatte, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

mps