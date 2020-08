Ersatzwahl in Brütten – Zwei Männer wollen in den Gemeinderat Für den frei werdenden Sitz von Gemeinderat Beat Lanz (FDP) treten am 27. September zwei Kandidaten an. Nicole Döbeli , Nadja Ehrbar

Für den Gemeinderat in Brütten (hier mit Kirche und Wöschhüsli) ist eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu wählen. Archivfoto: Donato Caspari

Zwei Martins treten um den frei werdenden Sitz von Gemeinderat Beat Lanz (FDP) in Brütten an. Zum einen ist das Martin Egli, Kirchenpflegepräsident in Brütten, Innenarchitekt und Dozent mit Jahrgang 1959. Er wurde bereits Ende April von der örtlichen FDP nominiert. Zum anderen stellt sich Martin Sichler, Maschineningenieur mit Jahrgang 1973, Mitglied des Politischen Gemeindevereins Brütten (PGV), zur Wahl.

Kirchenpräsident Martin Egli hat seine Kandidatur schon vor einiger Zeit bekannt gegeben. Archivfoto: Nathalie Guinand

Martin Sichler stellt sich für den Politischen Gemeindeverein Brütten zur Wahl. Foto: PD

Weil aufgrund von Corona keine Unterschriften gesammelt werden durften, verzögerte sich die Ersatzwahl. Die Frist von 40 Tagen zur Einreichung der Wahlvorschläge war vorübergehend unterbrochen worden. Nun ist auch die zweite Frist abgelaufen. Die Urnenwahl findet am 27. September statt.

Beat Lanz beendet seine Amtsdauer vorzeitig, seit 2010 ist er im Gemeinderat tätig und Präsident der Tiefbau- sowie der Natur- und Landwirtschaftskommission. Zu seinem Ressort gehört zusätzlich der Bereich Sicherheit. Für die verbleibende Amtsdauer bis 2022 stehen nun Ersatzwahlen an.