«Kids Bike Challenge» – Zwei Kinder aus Winterthur gewinnen Velowettbewerb An der «Kids Bike Challenge» des TCS haben sich zwei Kinder aus Winterthur gegen rund 70 andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgesetzt.

Ben Gsell und Lucienne Kapp mit ihren Velos. Foto: PD

Wie die Stadtpolizei mitteilt, haben zwei Schulkinder aus Winterthur am Donnerstag in St. Gallen die «Kids Bike Challenge» des TCS gewonnen. Bei diesem Wettbewerb müssen 9- bis 12-jährige Kinder in einem Geschicklichkeitsparcours und im Verkehrsgarten-Labyrinth ihr Können auf dem Velo beweisen. Zudem müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Theorie-Prüfung absolvieren.

Lucienne Kapp und Ben Gsell vom Schulhaus Geiselweid setzten sich gegen rund 70 andere Kinder durch. Als Hauptgewinn durften sie je ein brandneues Mountainbike mit nach Hause nehmen. Vom 24. bis 27. September dürfen sie zudem am europäischen Wettbewerb in Kroatien teilnehmen und dort gegen Kinder aus 24 anderen Ländern antreten.

Die Gewinner bei der Preisübergabe. Foto: PD

Im Zentrum des Anlasses steht laut Stadtpolizei auch die Verkehrsausbildung. Instruktorinnen und Instruktoren der Stadtpolizei Winterthur, die die beiden Kinder zuvor in der Verkehrserziehung ausgebildet haben, begleiteten diese während des Wettbewerbs in St. Gallen.

