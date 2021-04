Fahndung nach Menschenschmugglern – Zwei kleine Mädchen über Grenzmauer in die USA geworfen Unbekannte haben Kinder im Alter von drei und fünf Jahren über die vier Meter hohe Mauer zwischen Mexiko und den USA geworfen. Die Mädchen wurden in ein US-Spital gebracht, nach den Tätern wird gefahndet.

Nachtaufnahme der Grenzwächter zeigt zwei Schmuggler (oben rechts) und die beiden Kinder (unten Mitte) westlich von El Paso, Texas. Foto: U.S. Customs and Border Protection (AP/Keystone) Zuvor warfen sie zwei Kinder über die Mauer. Foto: U.S. Customs and Border Protection (AP/Keystone) 1 / 2

Zwei kleine Mädchen aus Ecuador sind von Unbekannten über die vier Meter hohe Grenzmauer in die USA geworfen worden. Wie die US-Grenzschutzbehörde CBP am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, handelte es sich um Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Der Vorfall ereignete sich demnach mitten in der Nacht an der Grenze zwischen Mexiko und den USA und wurde von einem Grenzschützer mit Hilfe einer Kamera beobachtet.

Die kleinen Mädchen wurden den Angaben zufolge zunächst in eine CBP-Station in Santa Teresa im US-Bundesstaat New Mexico gebracht. Von dort wurden sie zur Sicherheit in ein örtliches Spital transportiert.

Die Grenzschützerin Gloria Chavez erklärte, sie sei «entsetzt» darüber, wie «diese Menschenschmuggler verächtlich unschuldige Kinder von einer 14 Fuss (rund vier Meter) hohen Grenzbefestigung» werfen konnten. In Zusammenarbeit mit den mexikanischen Behörden sollten die Täter ausfindig gemacht werden.

Laut den offiziellen Statistiken befanden sich am Dienstag 12.918 Migrantenkinder in der Obhut des US-Gesundheitsministeriums, weitere 5285 wurden von der Grenzschutzbehörde betreut.

