Unfälle in Winterthur – Zwei Kollisionen fordern Verletzte und Sachschaden Ein Taxifahrer rammte am Mittwochabend ein anderes Auto, und später kollidierte eine Autofahrerin mit einer Fussgängerin. Letztere musste in ein Spital gebracht werden.

Am Mittwochabend kam es in Winterthur zu zwei Verkehrsunfällen. Symbolfoto: Stadtpolizei Winterthur

Am Mittwochabend um 19.30 Uhr musste eine Polizeipatrouille wegen eines Verkehrsunfalls bei der Autobahnausfahrt Töss ausrücken: Ein 62-jähriger Taxifahrer aus Deutschland fuhr von der Autobahn aus in Richtung Töss. Als er die Auwiesenstrasse überquerte, kam es zur Kollision mit einem 72-jährigen Autolenker, der dort stadtauswärts fuhr. Dies schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung. Der Taxifahrer, der ohne Fahrgast unterwegs war, verletzte sich dabei leicht. Der andere Autolenker blieb unverletzt. Jedoch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Am selben Abend ereignete sich ein zweiter Unfall: Kurz nach 22.00 Uhr fuhr eine Autolenkerin auf der Lindstrasse Richtung Innenstadt. Wie die Stadtpolizei Winterthur weiter mitteilt, übersah die 31-jährige Schweizerin auf der Spitalbrücke eine Fussgängerin, die die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte. Daraufhin kam es zur Kollision. Die Fussgängerin, eine 48-jährige Schweizerin, wurde mittelschwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die Stadtpolizei Winterthur hat in beiden Fällen Unfallermittlungen aufgenommen, wie es weiter in der Medienmitteilung heisst.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.