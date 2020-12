Liquidation in Winterthur – Zwei Künstlerleben im Ausverkauf Der Maler Bendicht Fivian hatte in Winterthur viele Sammler. Wenige Monate nach ihm starb seine Partnerin. Nun wird zu Geld gemacht, was übrig blieb. Helmut Dworschak

Die Sulzer-Halle Rapid an der Zürcherstrasse dient als Verkaufsraum für die Kunstwerke von Renate Bodmer und Bendicht Fivian. Foto: Marc Dahinden

Bendicht Fivian ist eine feste Grösse in der Winterthurer Kunst. Seine Werke hängen in Schulhäusern und Firmengebäuden. Im November 2019 starb der Künstler, drei Monate später folgte ihm seine Partnerin, die Künstlerin Renate Bodmer. Das Paar hinterliess ein umfangreiches Lager mit ihren Werken. Offenbar haben die Erben daran kein Interesse. Jetzt werden die Bilder verkauft, in einer alten Fabrikhalle, wo sie an improvisierten Stellwänden hängen.

Es ist kalt in der Sulzer-Halle Rapid. Halb zehn am Dienstagmorgen, in dreissig Minuten strömen die Kunden in die ungeheizte Halle, um sich als Erstes einen Überblick zu verschaffen über lohnende Angebote. Fünfzig Besucher sind erlaubt, die übrigen müssen draussen warten. Drinnen beantwortet Jürg Hoss Fragen eines Journalisten und gibt letzte Anweisungen. Dann kommt er zwischen den Stellwänden schnell auf mich zu, ich weiche zurück. Das wiederholt sich mehrmals während unserer Unterhaltung: Ich vergrössere den Abstand, er verkleinert ihn wieder. Auf Fotos strahlt er ein zufriedenes Selbstbewusstsein aus. Jetzt wirkt er gehetzt und tritt von einem Bein auf das andere.