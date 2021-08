US-Spielerinnen nach Winterthur – Zwei Leaderinnen für ein junges Basketball-Team Der BC Winterthur verpflichtet Brandy Beasley und Theairra Taylor. Sie werden ein verjüngtes Team in der Nationalliga B anführen. Stefan Kleiser

Brandy Beasley kommt vom College Illinois nach Winterthur. Foto: PD

Der BC Winterthur verstärkt seine Frauen-Equipe mit zwei amerikanischen Profi-Spielerinnen. Wie der Verein bekannt gegeben hat, werden in der kommenden Saison, welche die Auswahl in der Nationalliga B bestreiten wird, Brandy Beasley und Theairra Taylor für ihn auflaufen – also eine 24-jährige Aufbauspielerin und eine 31-jährige Flügelspielerin.

«Sie sind sehr gute Spielerinnen», freut sich Sam Frey, Geschäftsführer des BCW, über die Verpflichtungen. Beasley kommt vom College in Illinois in die Schweiz, Taylor war zuvor im englischen Durnham engagiert und bringt aus einer Saison mit dem tschechichen Team Nymburk EuroCup-Erfahrung mit. Zuletzt hat Taylor allerdings zwei Jahren pausiert.