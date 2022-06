Vorfall im Bundesland Hessen – Mann erschiesst in Supermarkt 53-Jährige und sich selbst Die Ermittlungen zu den Hintergründen im Lebensmittelladen von Schwalmstadt laufen. Nach ersten Erkenntnissen kamen weitere Menschen nicht zu Schaden.

Die Polizei kennt die Hintergründe für die Schüsse in der hessischen Stadt Schwalmstadt noch nicht. Foto: Keystone (Symbolbild)

Ein 58-jähriger Mann hat am Dienstag in einer Aldi-Filiale im nordhessischen Schwalmstadt eine 53-Jährige und anschliessend sich selbst erschossen. Wie die Polizei in Homberg unter Verweis auf erste Ermittlungserkenntnisse berichtete, kamen weitere Menschen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen.

Nach Angaben der Beamtinnen und Beamten fielen die Schüsse gegen 13.00 Uhr in einem Discounter im Stadtteil Treysa, alarmierte Einsatzkräfte fanden in dem Geschäft die beiden Toten. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen an dem Geschehen lägen bislang nicht vor, hiess es. Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen habe der 58-Jährige zunächst die 53-Jährige und dann sich selbst mit einer Waffe getötet.

Die Polizei entsandte ein Grossaufgebot und sperrte den Bereich um den Lebensmittelmarkt weiträumig ab. Schon während des Einsatzes teilte sie auf Twitter mit, dass für weitere Menschen oder die Bevölkerung keine Gefahr bestehe.

In welcher Beziehung die Toten zueinander standen, war zunächst noch offen. «Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen», erklärten die Beamtinnen und Beamten.

SDA/AFP/red

