FCW leidet unter Belastung – Zwei neu verletzt, ein Dritter operiert Mit Mittelfeldspieler Gezim Pepsi können die Winterthurer in diesem Jahr nicht mehr rechnen. Auch Samuel Schüpbach fällt nochmals geraume Zeit aus. Hansjörg Schifferli

Mit Gezim Pepsi fällt beim FCW einer der bisher konstantesten Spieler der Saison aus. Foto: Freshfocus

Die ungewöhnliche Belastung in diesen Corona-Zeiten lässt sich auch an der Verletztenliste des FCW ablesen. Die neuesten Meldungen sind: Mittelfeldspieler Gezim Pepsi (22) erlitt schon nach wenigen Sekunden des Matchs gegen den FC Chiasso am Mittwochabend einen Muskelfaserriss in der Wade – mit ihm ist also in den sechs Spielen bis Weihnachten nicht mehr zu rechnen. Pepsi war bisher einer der konstantesten, wenn nicht der konstanteste Spieler der Saison.

Gestern Donnerstag knickte Linksverteidiger Samuel Schüpbach (20), im Training über den Ball stolpernd, mit dem linken Fuss so unglücklich um, dass der Arzt danach den Riss zweier Aussenbänder und den Teilriss eines Innenbandes diagnostizieren musste. Schüpbach, Leihgabe von Meister Young Boys, fällt also wieder geraume Zeit aus, kaum hat er das Mannschaftstraining nach einer Mitte Oktober erlittenen erheblichen Muskelverletzung im Oberschenkel wieder aufgenommen. Deswegen hat der FCW ja den erfahrenen Andreas Wittwer verpflichtet. Der stand gegen Chiasso erstmals in der Startelf, jetzt zahlt sich seine Präsenz erst recht aus.