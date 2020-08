Brand in Hinwil – Zwei Personen nach Brand in Mehrfamilienhaus im Spital In der Nacht auf auf Donnerstag hat es in Hinwil gebrannt. Zwei Personen mussten ins Spital – die Polizei ermittelt.

An der Sonnenhofstrasse in Hinwil brannte es in der Nacht auf Donnerstag. Kapo ZH

Zwei Personen mussten nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hinwil ins Spital gebracht werden. Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in einer Mitteilung schreibt, sei das Feuer in der Nacht um kurz vor zwei Uhr ausgebrochen. Die ausgerückte Patrouille habe die Bewohner evakuiert und die Feuerwehr aufgeboten. Zwei der drei Bewohner mussten Zwecks Abklärungen ins Spital gebracht werden. Weitere Anwohner mussten ihre Wohnung kurzzeitig verlassen, sie konnten jedoch noch in der Nacht wieder zurückkehren.

Die Löschkräfte aus Uster und Hinwil hätten den Brand schnell unter Kontrolle gehabt, heisst es weiter. Trotzdem dauerten die Arbeiten bis in den Morgen hinein. Es dürfte Sachschaden von mehreren 100’000 Franken entstanden sein, die Brandursache werde nun ermittelt.

gvb