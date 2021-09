Badeunfall im Rhein – Zwei Personen seit Samstagabend vermisst Nach einem Badeunfall im Rhein bei Paradies werden seit Samstagabend eine Frau und ein Mann vermisst. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht nach den zwei vermissten Personen. Foto: BRK News

Vier Personen mit einem Weidling waren auf dem Rhein bei Paradies auf dem Gemeindegebiet Schlatts unterwegs. Eine 23-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann begaben sich gegen 18.45 Uhr ins Wasser um zu schwimmen. Aus noch unbekannten Gründen gerieten die beiden Personen in Schwierigkeiten und verschwanden unter Wasser. Dieses Szenario beschreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.



Die Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau leitete sofort eine Suchaktion ein. Auch die Schaffhauser Polizei, die Feuerwehren der Region, die Flussrettung Diessenhofen und ein Rettungshelikopter der AAA (Alpine Air Ambulance) standen im Einsatz. Gegen Mitternacht musste die Suche eingestellt werden. Die Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau nahm am Sonntagmorgen die Suche nach den Vermissten wieder auf.



Der genaue Hergang ist noch unklar und derzeit Gegenstand der weiteren Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Es waren unter anderem Taucher im Einsatz. Foto: BRK News

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.