Totalschaden nach Selbstunfall – Zwei Personen werden verletzt bei Selbstunfall in Buchberg Am Donnerstagabend geriet eine Autofahrerin mit ihrem Auto von der Strasse ab und überschlug sich. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

In einer langezogenen Linkskurve auf der Buchbergstrasse zwischen Steinenkreuz und Buchberg kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Wie die Schaffhauser Polizei schreibt, kam eine 25-jährige Autolenkerin, die in Richtung Eglisau unterwegs war, aus noch unbekannten Gründen von der Strasse ab. Sie schleuderte mit ihrem Auto über die Strasse und kollidierte auf der rechten Strassenseite einem kleinen Wiesenbord. Das Auto überschlug sich in der Folge im Feld nebenan und kam auf dem Dach zu liegen.

Dabei zogen sich die Autolenkerin und ihr 23-jähriger Beifahrer «unbestimmte Verletzungen zu», wie die Schaffhauser Polizei schreibt. Die Verletzungen dürften aber ernster sein, eine Person musste gar mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden, die andere mit dem Rettungswagen.

Am Auto entstand Totalschaden, die Unfallursache sei Gegenstand von laufenden Ermittlungen, heisst es in der Mitteilung weiter.

