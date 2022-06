Everrati – Zwei Petrolheads unter Strom Ölflecken auf dem Garagenboden waren gestern: Weil sie die Vergangenheit lieben und an die Zukunft glauben, haben die Briten Justin Lunny und Nick Williams eine Manufaktur für elektrische Oldtimer gegründet – und kommen mit der Produktion kaum nach. Benjamin Bessinger

Nick Williams und Justin Lunny, die beiden Gründer von Everrati, bezeichnen sich als Petrolheads Foto: Everrati

Rostige Flugzeughangars, schartige Betonpisten und windschiefe Backsteinbaracken: Wer das erste Mal zu Everrati nach Bichester kommt, reibt sich die Augen. Erst recht, wenn er gleich mehrere Hunderttausend Pfund für ein neues Spielzeug ausgeben will. Denn die Zentrale eines angesagten Elektroautoherstellers hätte man sich ein wenig zukunftsorientierter vorgestellt. Doch anderseits passt der ehemalige Militärflughafen 90 Minuten nördlich von London perfekt zu der PS-Manufaktur. Und zwar nicht nur, weil es hier eine kilometerlange Startbahn als Teststrecke gibt. Sondern vor allem, weil Everrati das Zeitgefühl genauso durcheinanderbringt wie die Immobilienverwaltung, die hier in den Ruinen der Royal Air-Force ein wenig Start-up-Kultur zaubern will. Denn statt neue Elektroautos zu bauen, verschaffen die Firmenchefs Justin Lunny und Nick Williams hier einer Reihe von PS-Legenden ein zweites Leben an der Ladesäule.