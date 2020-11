Der protestantische Pfarrer hatte eine, der katholische nicht: Eine Vespa (hier mit Schauspieler Anthony Quinn am Lenker). Foto: Bildarchiv Tages-Anzeiger

Ich bin in Uri aufgewachsen. Das Passland am Gotthard ist entgegen seinem Ruf immer offen gewesen für fremde Einflüsse und für Einwanderer. Mit den Säumerkarawanen hat man die Welt an sich vorbeiziehen sehen und das eine oder andere behalten: den Baustil von Oberitalien, den Wein aus der Toscana, die Fachleute vom Norden. Das hat an der Schwelle zum 20. Jahrhundert der Urner Industrie auf die Beine geholfen. Die Munitionsfabrik im «Schächenwald» und der Gummi- und Kabelexperte Dätwyler wären ohne zugewanderte Fachleute undenkbar gewesen. Scherzhaft wurden die Auswärtigen «die Lachoonige» genannt: jene, die man hat kommen lassen.

In Uri haben Fremde und Einheimische früh miteinander leben gelernt. Das hat sich vor allem auf dem an sich nervigen Gebiet der konfessionellen Unterschiede bewährt. Eine Selbstverständlichkeit? Man muss ja nicht gerade an Nordirland denken. Aber auch eine Mischehe war damals noch für manche Familie ein Problem. Ein Freitod gar wurde schamhaft verleugnet.

Die beiden Gottesmänner auf dem gleichen Roller – das war sozusagen die Abbildung der herrschenden Verhältnisse.

In Uri dagegen herrschte wortloses Einvernehmen zwischen der «einheimischen» und der fremden Konfession. Zwei Beispiele dafür sind mir in guter Erinnerung: War nicht während vieler Jahre der Altdorfer Gemeindepräsident immer ein Protestant gewesen? In der Regel war es ein fähiger Kadermann aus einem der grossen Betriebe. Die Mehrheit der Wählenden war froh, wenn er die Arbeit ordentlich machte.

Im eingeschränkten Gesichtskreis des kleinen Schülers habe ich das selbstverständliche Zusammenleben mit den Fremden auch noch an einem lustigen Beispiel erlebt. Der protestantische Pfarrer aus Altdorf besass einen Motorroller, während unser Pfarrer in Flüelen unmotorisiert lebte. Immer, wenn die beiden an die gleiche Beerdigung mussten, holte der Altdorfer Protestant seinen katholischen Kollegen mit der Vespa ab. Die beiden Gottesmänner auf dem gleichen Roller – das war sozusagen die Abbildung der herrschenden Verhältnisse. Und dies in einer Zeit und in einer Welt, da wir Kinder noch allen Ernstes glaubten, alle Protestanten hätten rote Haare ...!

Uri hat immer von den Zuwanderern profitiert – die Lehrer, die Klosterfrauen, die Ingenieure: alles Auswärtige!

Uri hat immer von Zuwanderern profitiert. Die geistlichen Lehrer an der (privaten) Mittelschule, aber auch die Klosterfrauen im Spital und in den Dorfschulen – alles Auswärtige! Ebenso die italienischen Muratori, die deutschen Ingenieure, die österreichischen Mineure, die Kellner aus Kroatien und die Köche aus dem Piemont. In der zweiten, dritten Generation sind sie dann ganz von selbst zu Einheimischen geworden.