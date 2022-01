Gewalttat in Deutschland – Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen Bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz sind in der Nacht auf Montag zwei Polizeibeamte durch Schüsse getötet worden. Die Täter sind auf der Flucht. UPDATE FOLGT

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern. (Symbollbild) Foto: Jens Schlüter (AFP)

In Rheinland-Pfalz sind zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag auf der Kreisstrasse 22 im Landkreis Kusel, wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern mitteilte. Die Beamten waren demnach auf einer routinemässigen Streifenfahrt, als um 4.20 Uhr die tödlichen Schüsse fielen.

Die Polizisten hätten noch selbst eine Funkmeldung absetzen können, sagte ein Polizeisprecher. Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.

Die Polizei fahndet den Angaben zufolge mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Kreisstrasse ist zwischen den Gemeinden Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet.

«Unsere Kolleginnen sind Kollegen in ganz Deutschland sind erschüttert und geschockt – zwei junge Menschen, die noch am Beginn ihres Berufslebens standen, wurden Opfer dieser grausamen Tat. Wieder einmal zeigt sich, dass der Polizeiberuf voller Gefahren steckt, die immer unkalkulierbarer werden», sagte der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, gegenüber FOCUS Online.

Eine scheinbar alltägliche und harmlose Diensthandlung wie eine Verkehrskontrolle führte zu diesem unfassbaren Gewaltausbruch, das erzeuge auch Wut und Fassungslosigkeit, so Wendt weiter.

Kusel ist eine Kleinstadt in der Pfalz mit gut 5000 Einwohnern nahe der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Gemeinde Ulmet liegt etwa zehn Kilometer nordöstlich von Kusel an der Bundesstraße 420

Update folgt..

AFP/SDA/aru

