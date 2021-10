Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften – Zwei Professoren reichen Rekurs gegen Zertifikatspflicht ein Die Zertifikatspflicht an der ZHAW sei unzulässig, finden zwei Professoren. Die ZHAW mache aber trotzdem weiter wie bisher. Deborah von Wartburg

Zwei Professoren der ZHAW haben am Montag vergangener Woche Rekurs gegen die Zertifikatspflicht an der Hochschule eingereicht. Foto: Madeleine Schoder

Zwei Professoren der Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften (ZHAW) haben am vergangenen Montag, den 11. Oktober, Rekurs gegen die an der Hochschule geltende Zertifikatspflicht eingereicht. Gemäss ihrer Anwältin Silja V. Meyer, die die Professoren vertritt, habe der Rekurs aufschiebende Wirkung, würde also die Zertifikatspflicht bis auf Weiteres ausser Kraft setzen. Meyer sagt, dass die ZHAW jedoch weiterhin Zertifikatskontrollen durchführe, sich also über diesen Umstand hinwegsetze.

Datenschutz und Arbeitnehmerrechte

In der 14-seitigen Begründung, die die Anwältin der beiden Professoren, Silja V. Meyer Anfang der letzten Woche an die Rekurskommission Zürcher Hochschulen gesendet hat, werden mehrere Argumente für die Rechtsmittelergreifung genannt. So habe die ZHAW entgegen der Regelung in der Covid-19-Verordnung die Arbeitnehmenden oder deren Vertretung nicht vorgängig angehört und die Massnahmen nicht öffentlich kommuniziert.