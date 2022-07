Guernsey und Sark – Zwei Schatzinseln im Ärmelkanal Inselhüpfen zwischen England und Frankreich: Die Kanalinseln Guernsey und Sark bieten auf kleinem Raum abwechslungsreiche Landschaften und hübsche Städtchen. Rita Flubacher

Blick auf St. Peter Port, das grösste Städtchen auf Guernsey. Foto: Getty

Blick aus der Luft: Wie ausgefranste grüne Teppichreste liegen die Kanalinseln im südwestlichen Teil des Ärmelkanals vor der französischen Küste. Guernsey, die zweitgrösste der acht bewohnten Inseln misst gerade mal 65 Quadratkilometer. Guernsey gehört zwar zu Grossbritannien, aber die Regierung in London hat nichts zu sagen. Die kleinen Inseln sind im Kronbesitz und damit direkt dem Königshaus unterstellt. Man lebt hier nach eigenen Gesetzen.

Das bringt allerhand Freiheiten und vor allem enorm viel Geld: Guernsey gilt als Steueroase, gegen 370 Milliarden Franken verwaltet die kleine Insel 2021. Vom extrem milden Steuerklima profitiert auch Ken Wheeler, ein Guernseyman, wie sich die Einheimischen bezeichnen. Er bezahlt, wie alle anderen Einwohner, kaum Steuern.

Ken führt gerne Touristen durch St. Peter Port, den Hauptort der Insel mit 12’000 Einwohnern. Während wir an der Uferpromenade entlangspazieren, öffnet der Himmel seine Schleusen. Wo bleibt da das in allen Reiseberichten geschilderte milde Klima, das die Insel dem Golfstrom verdankt? Ken lacht. «Gehen Sie hier nie ohne Regenschirm aus dem Haus!»

Nur an wenigen Orten der Welt ist der Tidenhub so gewaltig wie auf den Kanalinseln.

Wasser ist eine Konstante auf Guernsey – in jeder Beziehung. Beim Eingang eines trendigen Restaurants zeigt Ken auf zwei unscheinbare Metallstäbe auf beiden Seiten der Tür. «Hier werden die Bretter eingeklemmt, wenn das Wasser kommt.» Etwa zweimal pro Jahr dringt Hochwasser in die Häuser an der Hafenpromenade.

Direktflüge ab Zürich Infos einblenden Anreise: Bis Anfang September jeweils samstags Direktflüge von Zürich nach Jersey und Guernsey mit dem Charterflug von Rolf Meier Reisen, durchgeführt von Blue Islands. Der Charter verkehrt danach vermutlich ab Mitte Mai 2023 wieder. Alternativ tägliche Linienflüge via London. Der Kanalinsel-Archipel (die fünf grössten Inseln sind Jersey, Guernsey, Sark, Herm und Alderney) eignet sich ideal für eine Inselkombination von zwei oder mehreren Inseln. Jede hat ihren eigenen Charme. Reiseveranstalter: Rolf Meier Reisen, Neuhausen am Rheinfall, ist Spezialist für die Kanalinseln. Tel. 052 675 50 40, rolfmeierreisen.ch Hoteltipp: La Fregate Hotel (wunderschöne Aussicht), Hotel de Havelet (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis), Hotel Jerbourg (ideal für Wanderungen). Alle Hotels sind auf rolfmeierreisen.ch beschrieben. Beste Reisezeit: Ende April bis Mitte September. Allgemeine Infos: visitguernsey.com



Nur an wenigen Orten der Welt ist der Tidenhub, also die Höhendifferenz zwischen Ebbe und Flut, so gewaltig wie auf den Kanalinseln. An manchen Tagen sind es bis zu zwölf Meter. Bei Ebbe vergrössere sich die Fläche der Inseln um ein Drittel, erzählt Ken.

Die Boote sitzen auf dem Trockenen: Die Befestigungsanlage Fort Grey auf Guernsey bei Ebbe. Foto: Getty

Seinen Gästen empfiehlt er unbedingt einen Ausflug an die flach ins Meer auslaufende Westküste. Bei Ebbe zieht sich das Meer Hunderte von Metern vom Ufer zurück. Eine einmalige Gelegenheit für einen ausgedehnten Spaziergang über die unendlichen Sandflächen. Praktisch die ganze Küste ist leicht erreichbar. «Für ein Pfund können Sie mit dem Bus rund um die Insel fahren.», sagt Ken.

Auf dieser Tour können auch Überreste von Grabanlagen besichtigt werden, die etwa 5000 Jahre vor Christus von den ersten Siedlern errichtet worden waren.

Seeräuber und Schmuggler

An der Uferpromenade reihen sich Restaurants und Geschäfte, die oft die gleiche Besonderheit aufweisen: Sie sind in uralten Kellergewölben errichtet worden. In früheren Zeiten dienten die Keller den Seefahrern als Lagerhäuser. Das Bild vom ehrbaren Seefahrer wird von Ken mit einem Lächeln weggewischt: «Guernsey wurde reich durch die Seeräuberei.» Von diesem «Geschäftsmodell» hätten vom Schiffbauer über den Kapitän bis zu den Matrosen alle profitiert.

Parallel dazu entwickelte sich die Insel zu einer Drehscheibe für Tabak und andere begehrte Waren aus den neuen Kolonien. «Natürlich wurde das alles zoll- und steuerfrei abgewickelt und die Ware zu hohen Preisen weiterverkauft», fügt Ken an. Der Schmuggel florierte ebenso prächtig.

Die Festung ruft sich den Einwohnern jeden Tag um 12 Uhr mit einem lauten Knall in Erinnerung.

Nach dem kurzen Streifzug durch die Geschichte landen wir bei Queen Victoria: Der Victorian Shop and Parlour befindet sich in der Cornet Street 26. Das Ladengebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist laut Ken wahrscheinlich das älteste vollständig erhaltene Bauwerk der Stadt. Das Ladengeschäft präsentiert ein riesiges Sammelsurium aus Kunst und Kitsch.

Hell erleuchtet: Das Castle Cornet thront über dem Hafen von St. Peter Port. Foto: Getty

In ein Museum ganz anderer Art lädt Ken Wheeler zum Abschluss der Stadtour ein. Das Castle Cornet bewacht seit über 800 Jahren die Hafeneinfahrt. Die Festung ruft sich den Einwohnern jeden Tag um 12 Uhr mit einem lauten Knall in Erinnerung. Es ist ein Kanonenschuss, den die Einheimischen «Noonday-Gun» (Mittagskanone) nennen.

Ein Muss in St. Peter Port ist der Besuch des Hauteville House. Hier verbrachte der französische Schriftsteller Victor Hugo den grössten Teil seines fast 20-jährigen Exils. Darben musste er hier nicht. Ein grosser Park gehört zum Anwesen. Die Räume sind üppig ausgestaltet, wie Hugo es aus Paris gewohnt war.

Farbenfroh: Im Hauteville House residierte der französische Schriftsteller Victor Hugo von 1855 bis 1870. Foto: Alamy

Über dessen Geschmack hatte sich 1847 bereits sein nicht minder berühmter britischer Kollege Charles Dickens bei einem Besuch in Paris gewundert. «Die Atmosphäre bei den Hugos war inszeniert als romantisches Schauspiel und erinnerte an ein Kapitel aus einem seiner eigenen Bücher.» Und genauso ergeht es heute den Besucherinnen und Besuchern von Hauteville. Von Hugos Dachterrasse aus kann man die Insel Sark erkennen.

Rekordverdächtig schlechte Fussballer

Ein Besuch lohnt sich unbedingt, denn auf dem gerade mal 5,5 km2 grossen Eiland gibt es viel Skurriles zu entdecken. Die Insel preist sich als verkehrsfreies Paradies an. Das stimmt bedingt: Es gibt keine Autos, dafür ziemlich viele Traktoren, auf denen sich die rund 500 Einwohner gerne fortbewegen.

Man kann die Insel bequem zu Fuss oder mit dem Velo erkunden. Oder man steigt auf die Pferdekutsche von Michelle Perree und wird mit Klatsch und Tratsch versorgt. «In dieses Haus auf unserer linken Seite sind die Schweine aus der Nachbarfarm eingedrungen und haben alles kaputt gemacht», erzählt sie.

Der Schweinehalter wollte nicht für den Schaden aufkommen: «Nun liegen sie sich in den Haaren.» Auch über den Fussballclub der Insel weiss sie während der Fahrt zu berichten: «Er gilt als schlechtestes Team der Welt. Bei einem internationalen Turnier kassierten die Sark-Kicker 2003 in vier Spielen 70 Tore und schossen kein einziges.». Seither trage das Team nur noch Freundschaftsspiele aus.

Rekordverdächtig ist auch das Gefängnis: Es gilt mit seinen zwei fensterlosen Zellen als kleinstes der Welt. Und ist immer noch in Betrieb, wie Michelle beteuert.

Atemberaubend: Die enge Landverbindung zwischen Sark und der Halbinsel Little Sark. Foto: Getty

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Sark gehören die Gärten von La Seigneurie und La Coupée. Die öffentlich zugänglichen Gärten gehören dem Seigneur, wie der oberste Vertreter der britischen Krone hier offiziell heisst.

Bei der Coupée handelt es sich um eine atemberaubend enge Landverbindung zwischen Sark und der kleinen Halbinsel Little Sark. Die natürliche Verbindung wurde 1945 von britischen Ingenieuren sowie von deutschen Kriegsgefangenen mit Beton und Geländern zu einem sicheren Übergang ausgebaut.

