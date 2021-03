Neues vom FC Winterthur – Zwei Sperren und ein neuer Cup-Termin Die gegen Schaffhausen vom Platz gestellten FCW-Verteidiger Adrian Gantenbein und Granit Lekaj werden für je einen Match gesperrt. Hansjörg Schifferli

Adrian Gantenbein (links) wurde in Schaffhausen zweimal verwarnt und deshalb vom Platz gestellt. Foto: Freshfocus

Die beiden Verteidiger Adrian Gantenbein und Granit Lekaj, die am Freitagabend in der Endphase des Challenge-League-Spiels des FC Winterthur in Schaffhausen vom Platz gestellt wurden, kommen mit dem Minimum von einer Sperre davon. Im Fall Gantenbeins war das ohnehin zu erwarten, weil er zweimal wegen Fouls verwarnt wurde. Bei Lekaj aber, der schon verwarnt war und in der Nachspielzeit wegen einer Kontroverse mit Schiedsrichter Alessandro Dudic vorzeitig vom Platz musste, war befürchtet worden, es sei eine direkte Rote Karte gewesen. Das bestätigte sich nun aber nicht. Auch in seinem Fall heisst es: Rot für zwei Verwarnungen, Sperre für ein Spiel.