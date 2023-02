HCR im Playoff – Zwei Spiele, zwei Siege – der Start ist geglückt Mit einem 5:4 und 6:5 hat der HC Rychenberg im Playoff-Viertelfinal gegen Zug die maximale Ausbeute geholt. Die Winterthurer führen in der Best-of-7-Serie 2:0. René Bachmann

Im Heimspiel des Playoff-Viertelfinals gelang Nicola Bischofberger mit dem HC Rychenberg ein Sieg, in Spiel 2 in Zug wurde der Nationalspieler verletzt. Foto: Urs Kindhauser

Die ersten beiden Spiele machten deutlich, wo die beiden Mannschaften ihre Vorzüge besitzen. Aufgrund der taktischen Ausrichtungen hatte erwartet werden können, dass die Winterthurer das Geschehen meistens bestimmen würden. Schafften sie dies mit der nötigen Balance zwischen unaufgeregter Ballzirkulation und mutigem Offensivspiel, hatten sie Spiel und Gegner nahezu vollständig im Griff, erarbeiteten sich ein klares Chancenplus und nutzten dieses auch aus. Zug war in dieser Konstellation offensiv harmlos und fand höchstens dann statt, wenn ihre Schweden-Combo um Weltmeister Robin Nilsberth auf dem Feld stand.

Brachte der HCR hingegen die für seine Spielweise erforderliche Geduld nicht auf oder leistete er sich Unkonzentriertheiten, dann verlor er die Kontrolle und die Begegnung mutierte zum fieberhaften Auf und Ab. Dies spielte den auf Konter lauernden Zugern in die Hände. Ebenfalls gefährlich wurde es für den HCR, wenn er sich Strafen einhandelte. Zugs Powerplay gehört zu den besten der Liga. Fünf ihrer neun Tore des Wochenendes erzielten die Innerschweizer denn auch mit einem Mann mehr auf dem Feld.

Gut, aber noch nicht über 60 Minuten

In beide Partien startete der HCR gut und ging mit einem – zu knappen – Vorsprung in die erste Pause. Nach dieser entwickelten sich allerdings zwei unterschiedliche Spiele.

Im Heimspiel am Samstag vor 1850 Zuschauern wurde er danach fahrig und ungeduldig, beging im Mitteldrittel Fehler über Fehler und sah sich so einer Vielzahl an Kontern ausgesetzt. Als fast zwingende Konsequenz daraus musste er im Schlussdrittel einem 2:3-Rückstand hinterherrennen. Dies machte er zwar nicht mehr mit der Leichtigkeit und Ausgewogenheit der ersten 20 Minuten, dafür aber mit einer grossen Portion Kampfgeist wett. Er schaffte zwischen der 50. und 58. Minute mit drei Toren das Comeback und rettete den 5:4-Startsieg über die Distanz.

Die zweite Partie am Sonntag in Zug nahm ab dem Mitteldrittel einen anderen Verlauf. Der HCR behielt seine Konzentration und Geduld und bestimmte daher fortgesetzt, was auf dem Feld geschah. Von Zug ging bis zur 34. Minute kaum einmal Gefahr aus, sodass der 5:1-Vorsprung der Winterthurer mehr als gerechtfertigt war. Dann aber ging ein Bruch durchs Spiel der Gäste. Kurz vor dem fünften Tor war Nationalspieler Nicola Bischofberger von Marco Laely mit einem – mit einer Zweiminutenstrafe geradezu belohnten – Check gegen den Kopf ausser Gefecht gesetzt worden. Die dadurch nötigen Umstellungen waren dem Winterthurer Spiel nicht zuträglich.

«35 Minuten lang zeigten wir über weite Strecken ein gutes Spiel», sagte Trainer Philipp Krebs. «Dann brachte Zug sehr viel Härte ins Spiel, erhöhte das Risiko und kam auf 3:5 heran. Da verloren wir für kurze Zeit den Faden.» Wie am Vortag bewies der HCR im abschliessenden Drittel Kampfbereitschaft und Widerstandskraft. Spielerische Höhepunkte gab es hingegen gegen den bissigen Gegner keine mehr zu bewundern. Trotzdem konnte sich Krebs an einem 6:5-Sieg freuen: «Es war ein mühsames und schwieriges Auswärtsspiel. Bei fünf gegen fünf zeigten wir aber viele gute Sachen.»

Dies gilt es in die dritte Begegnung der Best-of-7-Serie mitzunehmen. Und es ist zu hoffen, dass Bischofberger dann wieder einsatzfähig sein wird.

