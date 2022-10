Pausenfazit

Im 280. Derby will sich der FCZ endlich aus der Negativspirale lösen und beginnt dementsprechend stürmisch, Tosin und Krasniqi vergeben hochkarätige Chancen. In der Folge fängt sich GC und kommt seinerseits besser ins Spiel, erzielt durch Morandi in der 15. Minute auch ein Tor, das wegen Offside jedoch aberkannt wird.

In der 26. Minute verlieren die Grasshoppers ihren Captain Amir Abrashi wegen einer Schulterverletzung. In Führung gehen sie dennoch. Nach drei torlosen Super-League-Partien beendet Schettine die für Brecher positive Serie mit einem Kopfballtor in der 30. Minute. In der Folge versucht der FCZ zu reagieren, kann aber keine gefährlichen Chancen kreieren. Vor der Strafraumgrenze ist meistens Schluss mit der Kreativität.

Kurz vor der Pause dann findet Kawabe Pusic, der aus wenigen Metern zum 2:0 trifft, danach die FCZ-Fans provoziert und zurecht Gelb sieht. Immerhin etwas Derby-Stimmung. Und wir sehen uns gleich! Bis später!