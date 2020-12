Eishockey: Sieg im Tessin – Zwei Tore für drei Klotener Punkte Es war eine äusserst zähe Angelegenheit für Kloten gegen den Swiss-League-Tabellenletzten. Andri Spiller und Ramon Knellwolf schossen die Goals zum 2:1-Sieg bei den Biasca Ticino Rockets. Roland Jauch

Hoffen und Bangen in Biasca: Bis zur letzten Minute war die Angelegenheit für Kloten und Coach Pelle Hanberg eng. Foto: Leo Wyden

Kloten kann also doch gegen die Biasca Ticino Rockets siegen. 0:2 hatten die Zürcher das Heimspiel verloren. In der Halle des Gegners schossen sie zwei Tore, und die reichten zu den drei Punkten, die nötig waren nach der Niederlage im Penaltyschiessen von Langenthal. Es war ein zähes Spiel, das sich die beiden Teams lieferten. Die Rockets waren darauf aus, Klotens Kreise zu stören, sie versuchten das auch mit Provokationen. Dass aus dem Publikum, das eigentlich nicht zugelassen wäre, in Klotener Powerplays eine zweite Schiedsrichter-Peife zu hören war, gab dem Anlass nicht wirklich einen sportlich fairen Rahmen.