FCW gelingt Heimsieg – Zwei Tore zur Pflichterfüllung Vom FC Winterthur wurde gegen den Tabellenletzten aus Chiasso ein Heimsieg erwartet. Den hat er mit einem 2:0 (1:0) geschafft, allerdings nach spielerisch magerer zweiter Halbzeit. Hansjörg Schifferli

Roberto Alves, Schütze des 1:0 für den FCW, beschäftigt die Defensive von Chiasso. Heinz Diener

Der FC Chiasso mag zumal an besseren Tagen sein, was man einen unangenehmen Gegner nennt, gegen den sehr wohl Punkte verlieren kann, wer nicht aufpasst. In erster Linie aber sind die Tessiner Tabellenletzter und Abstiegskandidat Nummer 1, sie haben am wenigsten Tore geschossen und am meisten kassiert. Also kann man gegen sie fast nur verlieren, siegen wird vorausgesetzt.

Dass der FCW diese Pflicht, diese Erwartungen erfüllt hat, ist schon mal gut. Er tat es mit einer sicher beherrschten ersten Halbzeit, nach der er eindeutig und vor allem beruhigend deutlicher als nur 1:0 hätte führen müssen. Das Tor schoss Roberto Alves in der 40. Minute, nachdem der von Samir Ramizi und Roman Buess auf der rechten Seite freigespielte Davide Callà fast von der Grundlinie den hinteren Pfosten getroffen hatte. Von dort rollte der Ball der Linie entlang, Roberto Alves drückte ihn dann aus (aufgerundet) 50 Zentimetern über die Linie.