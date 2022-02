Kanton Graubünden – Zwei Tote bei Zusammenstoss mit Postauto Bei einem Verkehrsunfall in einer schneebedeckten Kurve auf der Julierstrasse in Lenzerheide sind beiden Insassen des PWs ums Leben gekommen.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Foto: KP Graubünden.

Zwei Autoinsassen sind am Freitagabend in Lenzerheide bei einer Frontalkollision mit einem Postauto ums Leben gekommen. Der Postautochauffeur und seine 15 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Zum Unfall kam es in einer schneebedeckten Kurve der Julierstrasse.

Dabei verstarben die beiden Insassen des Personenautos noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Kollision ereignete sich um etwa 17 Uhr ausgangs der langgezogenen sogenannten Rothornkurve.

Im Einsatz standen zwei Ambulanzteams, die Rettungsflugwacht, die Feuerwehr Lenzerheide-Churwalden, der Abschleppdienst und die Kantonspolizei. Die Julierstrasse war für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

