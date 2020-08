Gewaltdelikt nicht im Vordergrund – Zwei Jugendliche tot in Zollikerberg aufgefunden Am Sonntagnachmittag hat ein junger Mann in einer Wohnung eine erschütternde Entdeckung gemacht. pu UPDATE FOLGT

Die genauen Umstände der Tragödie von Zollikerberg sind noch unklar. Symbolbild: Alessandro della Valle/Keystone

Am Sonntag hat kurz nach 17.30 Uhr ein 18-Jähriger der Polizei gemeldet, in einer Wohnung in Zollikerberg (Gemeinde Zollikon) lägen regungslos eine Kollegin und ein Kollege. Er selbst befand sich ebenfalls in der Wohnung. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden 15-jährigen Jugendlichen feststellen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitgeteilt hat.

Was zum Tod der beiden Minderjährigen führte, sei noch unklar. Ein Gewaltdelikt steht gemäss Polizeiangaben nach jetzigem Erkenntnisstand nicht im Vordergrund. Die genauen Umstände werden untersucht.

Neben der Kantonspolizei standen die Stadtpolizei Zürich, die zuständige Staatsanwältin, das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.