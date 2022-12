Kuriose Unfälle in Winterthur – Zwei Velofahrer prallen in parkiertes Auto Noch während ein verletzter Velofahrer seinen Unfall telefonisch der Polizei meldete, krachte es im Hintergrund gleich wieder.

Die Polizei sieht derzeit keinen Zusammenhang zwischen den Unfällen. LAB /Symbolbild

Um 7.15 Uhr meldete am Mittwochmorgen ein 27-jähriger Velofahrer der Notrufzentrale der Stadtpolizei Winterthur, dass er soeben in ein parkiertes Auto am Heiligberg geprallt sei. Noch während des Gesprächs hörte der Einsatzleiter am Telefon ein Krachen, und der Velofahrer meldete, dass soeben ein weiterer Velofahrer in das Auto gefahren und jetzt ebenfalls verletzt sei.

Die ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf die zwei verletzten Velofahrer. Die ersten Abklärungen ergaben, dass kurz nach dem 27-Jährigen ein 19-jähriger Velofahrer das Auto rammte. Beide mussten mit verschiedenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Zweirädern und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

Zwischen den beiden Unfällen besteht nach jetzigen Erkenntnisstand kein direkter Zusammenhang. Warum die beiden Velofahrer innert Minutenfrist auf einer Quartierstrasse in den korrekt parkierten Personenwagen krachten, ist noch unklar.

mcp