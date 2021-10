Leichtathletik-Halle für LV Winterthur – Zwei Vereine bauen an ihrer Zukunft Die LV Winterthur und der LC Frauenfeld erstellen eine Leichtathletik-Halle mit nationaler Ausstrahlung. Der Spatenstich für das athletics-center in Frauenfeld erfolgte am Donnerstag. red

Es kann losgehen: Der Spatenstich für die gemeinsame Trainingshalle der LV Winterthur und des LC Frauenfeld. Michael Anderegg (Frauenfelder Woche)

Die Leichtathletik-Vereinigung Winterthur initiierte und gestaltete das Projekt ganz wesentlich mit. Seit den Neunziger Jahren ist sie auf der Suche nach einer Trainingshalle. Mal kam man provisorisch in einer leerstehenden Industriehalle unter, mal einem Parkhaus, zuletzt wieder in einem Keller einer Industrieanlage im Sennhof. In der Regel fehlte dabei aber die Möglichkeit, beispielsweise Stabhochsprung oder Weitsprung zu trainieren, oder eine Heizung oder beides.

In den letzten Jahren formierte sich beim LC Frauenfeld eine Projektgruppe mit demselben Ziel einer eigenen Leichtathletik-Halle. Im September 2020 erfuhr Patrick Schütz, Stabhochsprungtrainer der LVW und beim LC Frauenfeld, vom Projekt der Nachbarn und stellte den Projektleitern die Baupläne der LV Winterthur beziehungsweise seines Vaters und früheren LVW-Präsidenten Kurt Schütz vor.

Beide Vereine kamen im Lockdown zum Schluss, dass eine Zusammenarbeit sowohl bei der Finanzierung als auch bei der Auslastung der Halle der entscheidende Gewinn für die Machbarkeit sein könnte. An ihren Generalversammlungen stimmten sie dem Projekt zu, und der Stadtrat Frauenfeld nahm dieses im Oktober 2020 mit Begeisterung zur Kenntnis.

Bis im März 2021 hatte man alle notwendigen Gespräche mit den Departementen und Ämtern geführt, im Juni fiel der definitive Entscheid im Gemeinderat über die Erteilung des Baurechts. Die Eröffnungsfeier ist auf den 29. April 2022 geplant. Finanziert wird die Halle von den zwei Vereinen, den Sportfonds beider Kantone und einer Hauptsponsorin. Trägerin ist die Stiftung athletics-center.

Einmalig in der Schweiz

Gebaut wird seit dieser Woche direkt neben der Leichtathletikanlage auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld. Damit steigt der LC Frauenfeld und die LV Winterthur, was die Infrastruktur betrifft, in die höchste Liga auf. Eine Indoor-Anlage, die 365 Tage im Jahr genutzt werden kann und einen professionellen Trainingsbetrieb in allen technischen Disziplinen und den Sprintdisziplinen ermöglicht, haben andere Vereinen in der Schweiz so nicht - und der Bund nur in Magglingen und Tenero. Das athletics-center umfasst auch einen Kraftraum-Anbau, so dass die Athleten künftig Halle, Aussenanlage und Kraftraum an einem Ort vorfinden.

