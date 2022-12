Streitereien in Winterthur – Zwei Verletzte am Wochenende – Polizei ermittelt In der Nacht auf Sonntag wurden bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwei Männer verletzt, einer davon erheblich. In beiden Fällen gelang den Tätern die Flucht.

Die Polizei hofft in beiden Fällen darauf, dass sich Zeugen melden. Foto: Moritz Hager/Archiv

Am Samstagabend war eine Personengruppe im Wald vom Reitplatz herkommend Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor 22 Uhr näherte sich ein Fahrzeug und blieb schliesslich neben der Gruppe stehen. In der Folge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese Diskussion eskalierte, und der unbekannte Autofahrer schlug mit einem rutenartigen Gegenstand auf einen Mann aus der Gruppe ein. Dabei verletzte er sein Opfer, einen 57-jährigen Schweizer, leicht am Kopf. Darauf wurde die Stadtpolizei Winterthur alarmiert, die sofort ausrückte. Der Täter konnte jedoch noch vor Eintreffen der ersten Patrouille flüchten. Die Stadtpolizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der gleichen Nacht, kurz nach 3.30 Uhr, musste die Stadtpolizei wegen einer Schlägerei vor dem Salzhaus an der Unteren Vogelsangstrasse ausrücken. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 24-jährigen Schweizer, der vom Rettungsdienst mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden musste. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es auch hier zuerst zu einem verbalen Disput. Dieser eskalierte, und der Täter schlug sein Opfer mit Faustschlägen zu Boden. Darauf flüchtete der Unbekannte in Richtung Wylandbrücke. Die Fahndung nach der Täterschaft war bisher noch nicht erfolgreich, die Stadtpolizei Winterthur hat ein Verfahren eingeleitet.

Neben der Stadtpolizei sind auch der Rettungsdienst Winterthur, das Forensische Institut Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich ausgerückt.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zu den Auseinandersetzungen oder zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, oder stapo.hinweise@win.ch, zu melden.

mcp

