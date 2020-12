Auto kracht in Lastwagen – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Fällanden Ein 84-Jähriger und eine 79-Jährige wurden bei einem Unfall in Fällanden mittelschwer verletzt.

Bei der seitlichen Kollision mit einem Lastwagen in Fällanden wurden die beiden Autoinsassen verletzt. Kapo ZH

Beim Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Lastwagen sind am Freitagnachmittag in Fällanden zwei Personen mittelschwer verletzt worden. Die 79-jährige Autolenkerin und ihr 84-jähriger Beifahrer mussten ins Spital gebracht werden. Die beiden Autoinsassen seien auf der Zürichstrasse bergwärts gefahren und in einer starken Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. Nachdem das Auto eine Böschung touchierte, schleuderte es zurück auf die Strasse und stiess seitlich mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

mcp/SDA