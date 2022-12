Verkehrsunfall in Rüdlingen – Zwei Verletzte nach Selbstunfall Ein 61-Jähriger hat am Mittwochmorgen in Rüdlingen die Kontrolle über sein Auto verloren und prallte frontal in einen Eisenträger. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach dem Unfall erlitt das Auto einen Totalschaden. Foto: Schaffhauser Polizei

Am Mittwochvormittag sind zwei Personen nach einem Selbstunfall verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 10.20 Uhr auf der Rafzerstrasse in Rüdlingen vor der Rheinbrücke, teilt die Schaffhauser Polizei mit. Vor dem dortigen Lichtsignal kam der 61-jährige Lenker von der Strasse ab und prallte mit seinem Auto ungebremst frontal in einen Eisenträger der Baustelle. Der Lenker erlitt dadurch unbekannte Verletzungen und das Fahrzeug einen Totalschaden, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine weitere Person, welche sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Auto aufhielt, wurde ebenfalls verletzt und musste zusammen mit dem Lenker durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt werden.

Medizinisches Problem des Fahrers

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 61-Jährige wegen eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. An der Baustelle entstand Sachschaden. Das Unfallfahrzeug musste durch eine private Bergungsfirma geborgen werden.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.