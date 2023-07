Verkehrsunfall in Schlieren – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall Bei einem Selbstunfall sind am Sonntagabend in Schlieren zwei Personen verletzt worden. Die Polizei geht von einem Raserdelikt aus.

Bei einem Selbstunfall in Schlieren wurde eine Person leicht und eine schwer verletzt. Das Auto hat nur noch Schrottwert. Kantonspolizei Zürich

Zwei Autoinsassen sind am Sonntagabend in Schlieren bei einem Selbstunfall verletzt worden. Ihr Wagen kam rechts von der Strasse ab und prallte frontal in zwei Bäume. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Verdachts auf ein Raserdelikt.

Ein 28-jähriger Schweizer wurde mit leichten und eine 30-jährige Schweizerin mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Unfallhergang ist unklar. Die beiden Verletzten wurden im Spital in Gewahrsam gesetzt. Die Uitikonerstrasse musste wegen des Unfalls stundenlang gesperrt werden.

SDA/far

