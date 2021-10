Unfall in Winterthur – Zwei Verletzte und Totalschaden bei Verkehrsunfall Am Freitagmorgen sind in Winterthur-Töss drei Autos miteinander kollidiert. Zwei Personen mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Bei einem heftigen Verkehrsunfall gab es am Freitagmorgen in Winterthur-Töss zwei Verletzte. Foto: Stadtpolizei Winterthur (Symbolbild)

Ein heftiger Zusammenstoss dreier Autos ereignete sich am Freitag kurz nach sieben Uhr morgens auf der Zürcherstrasse in Winterthur-Töss. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, fuhr ein 63-jähriger Italiener mit seinem Personenwagen via Autobahneinfahrt stadteinwärts. Bei der Verzweigung mit der Auwiesenstrasse kollidierte er mit einem von rechts kommenden Personenwagen. Dieser hatte Vortritt und wurde von einer 41-jährigen Deutschen gelenkt.

Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der 63-Jährige in der Folge mit einem Lieferwagen, der an der Verzweigung mit der Auwiesenstrasse stand.

Verkehr musste umgeleitet werden

Der Lenker des Lieferwagens, ein 50-jähriger Türke, verletzte sich mittelschwer und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Beifahrer des Italieners, ein 45-jähriger Ägypter, erlitt ebenfalls mittelschwere Verletzungen.

An den drei involvierten Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Während der Unfallaufnahme und der darauffolgenden Reinigung des Unfallplatzes musste der Verkehr umgeleitet werden.

