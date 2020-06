Gemeindeversammlung Dägerlen – Zwei von drei Wasserpumpen bleiben abgestellt Zu hohe Nitratwerte und zu viel Chlorothalonil im Grundwasser: Die Gemeinde Dägerlen muss ihr Trinkwasser weiterhin zum grossen Teil via Hettlingen aus Winterthur beziehen. Dagmar Appelt

Der Hauptort Rutschwil (Bildmitte unten) mit den Dörfern Dägerlen (oben links), Oberwil (Mitte oben) und Berg (oben rechts). Das Dorf Bänk (südlich von Rutschwil) ist nicht mehr im Bild. Foto: PD

«Die Nitratwerte in Berg liegen leider immer noch über dem Grenzwert», informierte Gemeindepräsident Urs Roost die 25 Besucherinnen und Besucher der Gemeindeversammlung von Dägerlen, die in grossen Abständen zueinander in der Mehrzweckhalle sassen. Die Gemeinde baut deshalb nun eine Nitratmessanlage im Pumpwerk Rutschwil ein. Sobald Grundwasser gepumpt wird, misst dieses Gerät vorgängig den Nitratwert. Liegt dieser über der definierten Grenze, wird automatisch Wasser via Netzverbund von Hettlingen bezogen.