Störche in Berg am Irchel – Zwei von fünf Storchenküken haben überlebt Das Storchenpaar bei der Greifvogelstation in Berg am Irchel hat zwei Junge durch den nasskalten Frühling gebracht. Bald starten die ersten Flugversuche. Rafael Rohner

Ein Elternteil kümmert sich um die zwei Jungstörche auf der Plattform bei der Greifvogelstation in Berg am Irchel. Foto: Stiftung PanEco/Greifvogelstation

Auf einer Plattform in Berg am Irchel haben sich in diesem Frühjahr erstmals zwei Weissstörche eingenistet. Bald legten sie fünf Eier in den Horst, und tatsächlich schlüpfte aus jedem ein Küken. Die Stiftung Paneco konnte den Bruterfolg auf der künstlichen Plattform bei der Greifvogelstation mit Drohnenaufnahmen belegen.

Nun zeigen neuere Bilder: Von den fünf Küken haben «nur» zwei überlebt. «Es hat im Frühling viel geregnet und gestürmt, zudem war es kalt», sagt Andi Lischke, Leiter der Greifvogelstation. Das Storchenpaar habe wohl nicht alle fünf genügend warmhalten können, und auch die Nahrungssuche war erschwert. Dass nur ein Teil der Küken überlebt habe, sei aber nicht ungewöhnlich und ein natürlicher Vorgang.

Die beiden Eltern auf der Plattform. Foto: Stiftung Paneco/Greifvogelstation

Andi Lischke geht davon aus, dass die beiden Jungtiere in den nächsten Wochen mit ihren ersten Flugversuchen beginnen. Bis dahin werden sie von ihren Eltern mit Nahrung versorgt, dazu gehören vor allem Mäuse, aber auch Würmer, Insekten, Frösche oder auch andere Kleintiere. Erst in zwei bis drei Jahren kehren sie dann womöglich in die Region zurück, um selber einen Nistplatz zu suchen.

Bald noch mehr Störche?

Der Leiter der Greifvogelstation ist zuversichtlich, dass bei der Greifvogelstation dennoch schon in den nächsten Jahren weitere Jungstörche hinzukommen könnten. «Das Elternpaar wird wohl auch in den nächsten Jahren wiederkommen», sagt Andi Lischke weiter. Denn sie seien schon in den vergangenen Jahren mehrfach vor Ort gewesen. Nur mit einer Brut hatte es bis vor kurzem noch nicht geklappt.

Auch andere Storchenpaare zeigten zudem bereits Interesse an Berg am Irchel. Die beiden nistenden Störche hätten ihr Revier bis anhin aber noch verteidigen können. Doch der Druck könnte bald grösser werden. Sobald sich aber weitere Paare ansiedeln, erwartet Lischke eine Beruhigung. Störche könnten auch nahe beieinander nisten. «Und Platz ist genug vorhanden.»

Die Störche sind im Kanton Zürich seit einiger Zeit wieder häufiger zu beobachten. Die Anzahl Brutpaare nimmt in der ganzen Schweiz seit rund zehn Jahren stärker zu. Experten vermuten als Grund für die Entwicklung unter anderem den Klimawandel. Viele Tiere ziehen im Winter nur noch bis nach Spanien, manche bleiben auch im Winter hier.

