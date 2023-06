Tarifstreit bei der Swiss – Zwei Vorstandsmitglieder der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers treten zurück Während der heissen Phase des Tarifstreits mit der Swiss sind zwei Mitglieder des Vorstands der Gewerkschaft des Kabinenpersonals zurückgetreten. Die Gründe für die Abgänge sind bislang unklar. Bianca Lüthy

Die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Kapers mit der Swiss laufen heiss. Jetzt sind zwei Vorstandsmitglieder der Gewerkschaft des Kabinenpersonals zurückgetreten. Bild: Alamy Stock Photo

Die beiden Vizepräsidenten der Gewerkschaft Kapers Lukas Krupitza und David Martinez sind zurückgetreten, wie SRF berichtet. Die Vorstandsmitglieder haben in den letzten Monaten an den Verhandlungen zum Gesamtarbeitsvertrag mit der Swiss teilgenommen. Warum es zum abrupten Rücktritt gekommen ist, ist bislang nicht bekannt.

Gewerkschaftspräsidentin Sandrine Nikolic-Fuss bestätigt die Rücktritte auf Anfrage vom Tages-Anzeiger: «Mit Bedauern mussten wir den Rücktritt unserer geschätzten Kollegen Lukas Krupitza und David Martinez zur Kenntnis nehmen. Der gesamte Vorstand bedankt sich für ihren unermüdlichen Einsatz.» Zum Hintergrund der Rücktritte nehme Kapers jedoch keine Stellung.

Die Vakanzen würden nun nachbesetzt, sodass die Verhandlungen wie geplant per Ende Juni 2023 fortgeführt werden können, so die Präsidentin.

Turbulente Zeit

Die Abgänge passieren zu einer höchst turbulenten Zeit. So befindet sich Kapers seit mehreren Monaten in einem heftigen Tarifstreit mit der Swiss. Der Streit hatte sich zugespitzt, so kam es zu Streikandrohungen des Kabinenpersonals.

Zudem wurde vor kurzem bekannt, dass ein ehemaliger Angestellter von Kapers Geld veruntreut hatte.

Swiss überrascht über Rücktritte

Die Swiss zeigte sich gegenüber dem Medium irritiert über den plötzlichen Wechsel an der Spitze. «Swiss nimmt überrascht zur Kenntnis, dass es zu zwei unerwarteten Rücktritten im Vorstand der Gewerkschaft für das Kabinenpersonal kam. Aus diesem Grund hat Kapers die für diese Woche geplanten Verhandlungstage abgesagt. Wir bedauern jegliche daraus resultierende Verzögerung. Swiss ist jederzeit bereit, die Verhandlungen fortzusetzen.»

Die Verhandlungen sollen demnach fortgesetzt werden, damit so bald wie möglich ein neuer GAV abgeschlossen werden kann, heisst es gemäss der Fluggesellschaft. Der alte Gesamtarbeitsvertrag läuft nächstes Jahr ab. Nun ist es an der Kapers-Präsidentin Nikolic-Fuss in einer neuen Delegation die Tarifverhandlungen weiterzuführen.

Bianca Lüthy ist Wirtschaftsredaktorin und schreibt über die Tourismusbranche, den Detailhandel sowie den Immobilienmarkt. Mehr Infos

