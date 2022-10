Berufsweltmeister aus Winterthur – Zwei Winterthurer holen Gold an der Berufs-WM Die Winterthurer Automatiker Yunus Ruff und Silvan Wiedmer haben sich an den Worldskills in Stuttgart durchgesetzt und dürfen sich Weltmeister nennen. Michael Graf

Yunus Ruff und Silvan Wiedmer machten gemeinsam eine Lehre an der MSW in Winterthur. In Stuttgart siegten sie in der Kategorie «Industrie 4.0». Foto: PD

Europameister waren sie schon, seit Samstag dürfen sie sich auch Weltmeister nennen: Yunus Ruff (23) und Silvan Wiedmer (21). Sie gewannen in Stuttgart den Auftakt der zwei Monate dauernden Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in der neuen Disziplin «Industrie 4.0». Vier Tage lang waren Ruff und Wiedmer gegen die besten jungen Berufsleute aus aller Welt angetreten, am Ende siegten sie mit deutlichem Vorsprung vor Teams aus Deutschland und Grossbritannien.

Ruff und Wiedmer haben ihre Lehre an der Mechatronik Schule Winterthur (MSW) absolviert. Schon in ihrer Abschlussarbeit vor zwei Jahren arbeiteten sie als Team zusammen. In den letzten Monaten trainierten sie nach Feierabend jeweils an ihrer alten Ausbildungsstätte. (Hier geht’s zum ausführlichen Portrait)

«Mega cool. Nach zwei Jahren harter Arbeit ist es eine riesige Erleichterung, mit einem derartigen Ergebnis abzuschliessen», freute sich Silvan Wiedmer. «Wir hatten zwei intensive Jahre mit Höhen und Tiefen. Dieser Abschluss ist fantastisch, sagte Yunus Ruff. Wie alle Teilnehmenden an Berufs-Weltmeisterschaften hatten sie nur eine Chance für den grossen Coup. In zwei Jahren in Lyon wird ein anderes Team die Schweiz vertreten und den Titel zu verteidigen versuchen.

