Leitungen in Truttikon – Zwei Wochen lang Fäkalbakterien bekämpft Zwei Wochen lang wurden in Truttikon die Leitungen gespült. Dabei sind zwei Leitungen geplatzt, das Wasser ist nun grösstenteils wieder sauber. Eva Wanner

Der Übeltäter: Bei einem Leck in diesem Schieber ist wohl Fremdwasser ins Leitungsnetz gelangt. Foto: PD

«Wenn der Wurm drin ist, ist er drin», sagt Sergio Rämi, Gemeindepräsident von Truttikon. In diesem Fall kam der Wurm in Form von E-Coli-Bakterien. Seit zwei Wochen wurden deshalb die Leitungen immer wieder mit Wasser gespült.

Übeltäter war mit grosser Wahrscheinlichkeit ein undichter Schieber, eine Art Ventil. Fremdwasser konnte in die Leitungen eindringen und verschmutzte es. Des Pechs nicht genug: Als sie den Schieber ersetzen wollten, platzten zwei Leitungen, sagt Rämi. Das sei meistens so, hätten ihm die Experten erklärt – wird an einer Stelle gearbeitet, stimmt der Druck an anderen nicht mehr. Umso mehr, als die Leitungen aus den Jahren 1901 und 1932 stammen. Die Gemeinde sei daran, das Netz zu erneuern.