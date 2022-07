Rettungsaktion in Winterthur – Zweijähriger fällt in Brunnen – Rettung in letzter Sekunde Am Donnerstagabend ist ein zweijähriger Bub im Lindengutpark in einen Brunnen gefallen. Das Kind überlebte nur dank der Hilfe mehrerer Passanten.

Der Lindengutpark in Winterthur ist vor allem bekannt für seine Voliere. Foto: Patrick Gutenberg

Eine dramatische Rettungsaktion hat sich am Donnerstagabend im Winterthurer Lindengutpark abgespielt. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, ging kurz nach 20.30 Uhr bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass in der wegen ihrer Voliere auch als «Vögelipark» bekannten Grünanlage ein Kleinkind in einen Brunnen gefallen sei.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen war die Mutter mit ihrem zweijährigen Sohn im Park unterwegs gewesen, als sie ihn plötzlich aus den Augen verlor. Die Mutter suchte das Kind und bat auch Passanten um Hilfe.

Aus diesem Brunnen wurde das Kleinkind gerettet. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Nach ein paar Minuten fand ein unbekannter Mann mit Hund das Kind in einem Brunnen liegend. Der Mann sprang hinein und zog das leblose Kind aus dem Wasser. Ein jüngeres Paar eilte herbei und begann mit der Reanimation. Der Kleine begann wieder zu atmen und wurde kurz darauf dem alarmierten Rettungsdienst übergeben.

Vater attackiert Sanitäter

Wie die Stadtpolizei weiter mitteilt, tauchte später der Vater des Kleinkindes am Unfallort auf. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Vater einen Rettungssanitäter angriff. Daher mussten weitere Polizeipatrouillen aufgeboten werden.



Das Kind wurde in eine Spezialklinik geflogen und medizinisch betreut. Inzwischen konnte der Zweijährige das Spital verlassen. Es geht ihm gut und es sind keine bleibenden Schäden zu erwarten.



Der genaue Unfallablauf ist zurzeit noch unklar, die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

