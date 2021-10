Schönheitschirurgie am Limit – Zweimal Brustwarzen amputieren, bitte Instagram und Influencer verändern die klassische Vorstellung von Schönheit – gerade bei jungen Menschen. Jetzt schlagen Schönheitschirurgen Alarm. Michèle Binswanger



Unnatürlich schlank: Pixee Fox hat sich sechs Rippen aus der Taille entfernen lassen. Foto: Barcroft Media via Getty Images

Unlängst noch war der Beruf des plastischen Chirurgen schön und simpel. Er verschönerte ältere oder durch Unfälle verunstaltete Menschen, aber auch solche, die einfach besser aussehen wollten. Er verkleinerte Nasen, vergrösserte Brüste und saugte Fett ab, wo es störte.

Menschen verschönern, das tun plastische Chirurgen immer noch – zumindest sollte das das Ziel sein. Doch ihre Klientel hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und mit ihr die Wünsche, die an Chirurgen herangetragen werden. Mit «Schönheit» im klassischen Sinn haben die teilweise gar nichts mehr zu tun.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das jedenfalls sagt Volker Rippmann, der in Deutschland zwei Schönheitskliniken führt, eine in Berlin, eine zweite in Köln. «In meiner täglichen Praxis bin ich immer mehr mit wahnsinnigen Wünschen konfrontiert», erzählt er im Gespräch. Seine Patienten sind in den vergangenen Jahren deutlich jünger geworden und ihre Vorstellungen immer ausgefallener. Eine Frau will sich beide Brustwarzen entfernen lassen – sie finde das einfach nicht schön, eklig sogar. Eine andere möchte ein Gesicht, das aussieht, als wäre es mit dem Instagram-Filter bearbeitet. Die dritte wünscht, dass er ihr für eine schlankere Taille die unteren Rippen entfernt. «Vielen scheint der Unterschied zwischen virtueller und realer Welt nicht mehr klar zu sein», so sein Fazit.

Medizinisch machbar, ethisch vertretbar?

Über die Erlebnisse in seiner Klinik hat Rippmann ein Buch geschrieben: «Wahnsinnig schön». Es geht darin um Menschen mit verzerrter Selbstwahrnehmung, die Brüste wie Honigmelonen wünschen oder Schlauchbootlippen. Oder dann reden sie von Trends, von denen er noch nie gehört hat und heimlich schnell ergoogeln muss, um überhaupt herauszufinden, wovon sie sprechen. Als Dienstleister aber ist er im Dilemma. Denn nicht alles, was medizinisch machbar ist, ist auch ethisch vertretbar. Aber niemand bestimmt, wo genau diese Grenze verläuft. «Wir müssen jeden Tag neu entscheiden, was normal ist und was nicht. Das ist eine Belastung», sagt Rippmann.

Nicht nur bei Rippmann geben sich die Opfer einer verzerrten Selbstwahrnehmung mittlerweile die Klinke in die Hand. Werner Mang, Deutschlands wohl bekanntester Schönheitschirurg, hat ebenfalls ein Buch geschrieben. In «Abgründe der Schönheitschirurgie» geht es um bizarre Schönheitstrends, die von immer jüngeren Patienten nachgefragt werden. Dasselbe erzählt die Schweizer Schönheitschirurgin Eva Neuenschwander, welche die Gesellschaft plastischer Chirurgen in der Schweiz präsidiert. Sie beobachtet einen Trend hin zu einem Schönheitsverständnis, das sich vom traditionellen, auf dem Goldenen Schnitt beruhenden Ideal abhebt. «Das digitale Zeitalter hat eine neue Grundlage dafür geschaffen, was als schön empfunden wird. Ich würde das bezeichnen als Fake, alles, was künstlich, sichtbar manipuliert aussieht. Extrem aufgespritzte Lippen, Brüste, die in ihrer Form und Fülle unnatürlich sind, überbetonte Wangenknochen.»

Jeder seine eigene PR-Agentur

Die Experten sehen übereinstimmend vor allem zwei Gründe für diese Entwicklung: Als wichtigsten Faktor nennen sie Instagram und seine Influencer, die vor allem junge Menschen beeinflussen. «Im Prinzip braucht heute jeder seine eigene PR-Agentur, das ist schon verrückt», sagt Rippmann. Während Models und Stars bis vor kurzem noch vorgaben, nur mit Wassertrinken und etwas Olivenöl auf der Haut so gut auszusehen, sind ästhetische Eingriffe bei der jüngeren Generation kaum noch schambehaftet. Man verkündet es in den sozialen Medien oder streamt sogar live aus dem Operationssaal.

Noch ist das die kleinere Patientengruppe, aber sie ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. So hat die Nachfrage nach den sogenannten Brazilian Buttlifts, also künstlich vergrösserten Hintern, mit Kim Kardashian und ihren Schwestern zu tun. Sie hat zu einem Boom solcher Eingriffe geführt. Und auch dazu, dass gewisse Patientinnen nach solchen Eingriffen im Spital landeten.

«Ich wünschte mir, dass es unter Kollegen mehr Austausch darüber gäbe.» Volker Rippmann

Ästhetische Medizin ist ein ebenso lukrativer wie ungeschützter Sektor. Und so nehmen auch Ärzte Eingriffe vor, für die sie nicht die nötige Ausbildung haben. «Ich habe die Technik vor sechzehn Jahren in Brasilien gelernt – das war lange noch bevor der Boom auch in Europa eingesetzt hat», erzählt Buchautor Volker Rippmann. Dabei wird Fett von Körperstellen wie Bauch oder Hüften abgesaugt und in die Pobacken gespritzt. Gefährlich kann der Eingriff werden, wenn das Fett zu tief platziert wird und in den Muskel gelangt – dann drohen sogenannte Fettembolien, die tödlich ausgehen können. Dennoch ist der Trend nicht aufzuhalten, vor allem junge Frauen zwischen 18 und 30 wünschen sich ein künstlich vergrössertes Gesäss.

«Ich will nicht sagen, dass der Po die neue Brust ist, aber sicherlich steht heute das Gesamtkörperkonzept mehr im Vordergrund als früher. Wer mehr Oberweite hat, bei dem passt auch ein grösserer Hintern», sagt Rippmann. Auf die Frage, ob er auch auf diesem Gebiet mit übertriebenen Vorstellungen zu tun hat, lacht er und sagt, ohne zu zögern. «Absolut!»

Corona-Boom bei Schönheitseingriffen Infos einblenden Im Corona-Jahr hat die Nachfrage nach Eingriffen um dreissig bis vierzig Prozent zugenommen, schätzen verschiedene angefragte Ärzte. Zudem fand eine Verschiebung vom Körper hin zum Gesicht statt. Einer der Gründe hat damit zu tun, dass wir uns immer öfter auf Bildschirmen und Selfies betrachten – meist aus unvorteilhaften Perspektiven. Die Ärzte müssen deshalb Doppelkinne und Hälse straffen oder gleich das ganze Gesicht liften. Aufgrund der Masken waren auch Eingriffe rund um die Augen gefragt. Weil Pandemie und Lockdown das soziale Leben ohnehin lahmlegten und das Gesicht durch Masken verdeckt werden musste, sahen viele die Gelegenheit, diese Eingriffe unbemerkt vorzunehmen. Allerdings waren es in diesen Fällen weniger ganz junge Patienten, sondern vor allem Berufstätige, die sich verschönern lassen wollten: Lehrer, Manager und Politiker beiderlei Geschlechts.

Es sind diese extremeren und ausgefallenen Wünsche auch ganz junger Patientinnen, die den Chirurgen Sorge bereiten. Wobei auch jüngere Männer in diese Patientengruppe gehören. Wenn der Arzt einem Patienten gegenübersitzt, der sich wünscht, sein Gesicht nach der Vorlage eines Snapchat-Filters zu operieren, ist er mit der Entscheidung, wie weit er gehen will und kann, allein. «Ich wünschte mir, dass es unter Kollegen mehr Austausch darüber gäbe», sagt Rippmann. Was ist der Massstab dafür, was noch geht und was krankhaft ist? Der eigene Geschmack? Das ärztliche Gewissen? Und ist dem Patienten mit dem Eingriff geholfen, oder verstärkt man womöglich sein Leiden?

Rippmann hat für solche Entscheidungen einen Drei-Punkte-Plan entwickelt: «Ich stelle mir drei Fragen: 1. Ist die Idee nachhaltig gereift, oder ist es womöglich nur eine kurzfristige Idee, weil der Patient gerade etwas gesehen hat? 2. Ist sein Wunsch medizinisch mit überschaubaren Risiken durchführbar? 3. Kann ich es moralisch verantworten? Ich mag eine Brust mit einem Liter Silikon darin nicht schön finden, aber wenn es der Patientin nicht schadet und sie sich sicher ist, dann mach ich das.»

Spezialisierte Anwaltskanzleien

Auch Eva Neuenschwander hat Erfahrung mit der Frage, ob es sich um einen Patienten mit einem vielleicht etwas ausgefallenen, aber legitimen Wunsch handelt oder ob der Patient an einer Dysmorphophobie, also einer gestörten Selbstwahrnehmung, leidet. Ist dies der Fall, nützt auch der kunstfertigste Eingriff nichts, denn solche Patienten sind aufgrund ihrer Störung grundsätzlich nicht zufrieden zu stellen. Die Schwierigkeit für den behandelnden Arzt liegt deshalb darin, solche Patienten schon im Sprechzimmer zu erkennen: «Man will dem Patienten ja grundsätzlich helfen und auch zeigen, was man kann. Doch in solchen Fällen gilt es, sich zurückzunehmen und auf die Signale zu hören», sagt Neuenschwander. Andernfalls kann es schnell auch zu rechtlichen Streitigkeiten kommen. Mittlerweile gibt es sogar Anwaltskanzleien, die darauf spezialisiert sind.

Und wie erkennt man nun diese Patienten? «Man muss die Patienten sehr genau beobachten. Alarmzeichen sind für mich, wenn jemand sich an etwas stört, was für mich gar nicht wahrnehmbar ist. Oder wenn er sich überhaupt nicht für mögliche Komplikationen und Nebenwirkungen interessiert und einfach alles möglichst sofort machen will», so Neuenschwanders Rezept. Es ist vor allem Praxiserfahrung, die zu erkennen hilft, ob der Patient tatsächlich ein ästhetisches oder nicht vielmehr ein psychiatrisches Problem hat. Ob es ein Wunsch ist, den der Arzt befriedigen kann, oder ob der Patient sich falsche Vorstellungen macht. Und ob man die Wünsche des Patienten überhaupt erfüllen kann und will.

Die Brustwarzen hat Rippmann am Ende doch nicht amputiert. Und auch kein Snapchat-Gesicht operiert. So viel Normalität muss dann doch sein.

Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. @mbinswanger

Fehler gefunden?Jetzt melden.