Gemeinschaftspraxis in Wila – Zweiter Hausarzt für Wilacare gefunden Die Gemeinschaftspraxis Wilacare hat das Ziel erreicht, einen zweiten Hausarzt zu gewinnen. Rafal Kasina heisst der neue Praxispartner. Nicole Döbeli

Die Gemeinschaftspraxis bei ihrer Eröffnung Anfang 2020. Foto: Heinz Diener

Viel Fingerspitzengefühl brauche ein Landarzt, sagte Hans-Peter Mösch vor einem Jahr. Da war die neue Gemeinschaftspraxis Wilacare in Wila seit einem halben Jahr geöffnet und Hausarzt Mösch immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger. Er wolle seine Patienten nach seiner Pension in gute Hände übergeben. Doch jemanden zu finden, gestaltete sich schwierig: «Der Markt ist extrem ausgetrocknet», konstatierte er.

Ein Jahr später hat es nun geklappt, ein weiterer Hausarzt und Praxispartner ist gefunden, wie der «Tössthaler» schreibt. Ab dem 1. November wird Rafal Kasina das Team in Wila verstärken. Er hat sein Medizinstudium in Krakau und Paris absolviert. Seither arbeitete er in der Schweiz und absolvierte Praktika in den USA. Zuletzt war er im Gesundheitszentrum Monvia in Wallisellen tätig. Kasina überzeuge die Vision und die Art und Weise, wie die Gemeinschaftspraxis Wilacare ins Leben gerufen worden sei und von der Bevölkerung getragen werde.

